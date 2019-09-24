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история в фотографиях
60 лет назад. Как мир увидел "первую леди" СССР 
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Name: история в фотографиях
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24th-Sep-2019 07:22 pm
foto_history
maysuryan

«Первые леди» СССР и США, миссис Эйзенхауэр и Нина Петровна Кухарчук (Хрущёва)

Завершая тему первого визита лидера СССР в США 60 лет назад, в сентябре 1959-го. Мир тогда впервые увидел и «первую леди» СССР — Нину Петровну Хрущёву (до 1965 года — Кухарчук; 1900—1984). Ведь до неё публичной фигурой из советских «первых леди» была только Надежда Константиновна Крупская (которая шутила про себя, что её правильнее было бы называть не «первой леди», а «первой оборванкой»). «Нью-Йорк таймс» писала ещё до приезда Хрущёва: «Решение о том, что Хрущёв прибудет вместе со своей семьей, придаёт его визиту человечный штрих, который найдёт добрый отзвук у многих миллионов наших людей».
На американцев произвело немалое впечатление то, что жена советского премьера свободно говорит по-английски и французски, прекрасно поддерживает светскую беседу и отлично разбирается в экономике (что оценил даже американский банкир Рокфеллер). При всём при этом она сохраняла простоватый вид обычной сельской труженицы, и журналисты называли её «русской матушкой» и «всеобщей бабушкой».



После окончания визита «Нью-Йорк таймс» резюмировала впечатления о Нине Петровне так: «Добрые, слегка прищуренные глаза г-жи Хрущевой, её заразительная улыбка в значительной степени помогли растопить враждебность, цинизм и отчуждённость. В сознание американцев она вошла как мать и женщина, имеющая внуков, а не как жена могущественного человека. Вначале она отклоняла просьбы об интервью. Она говорила, что не является важной особой, и во всяком случае у неё на Родине о жёнах ответственных лиц обычно не пишут. В Белтсвилле, пока её муж осматривал свиней, коров и индюшек, она внезапно очутилась в положении человека, которому предстоит дать пресс-конференцию. Она не отступила, а справилась с положением наилучшим образом, говоря очень мягко, но со знанием дела, хотя, конечно, её наверняка должно было смутить столпотворение репортеров и беспрерывное щёлканье фотоаппаратов… В частных беседах во время визита она с большой любовью рассказывала о своих внуках и показывала их фото. Её теплые чувства к детям проявлялись всюду, где бы она их ни видела. Она махала им руками из окна поезда, ласково поощряла их в госпитале в Питтсбурге, в то время как они исполняли музыкальные номера, она сажала к себе на колени внучек Гарста, когда посетила его ферму в Кун-Рапидсе, она подошла к мальчикам в доме семьи Армитейдж в Вашингтоне, чтобы крепко пожать им руки. Столь же очевидной была её привязанность к своему мужу, хотя это не бросалось в глаза».










На американской ферме

Репортер газеты «Крисчен сайенс монитор» Жозефина Рипли дополняла эту характеристику так: «Н.П. Хрущёва произвела прекрасное впечатление на американский народ. Она достигла этого своей манерой держаться, своим достоинством и своими встречами с американцами… Совершенно ясно, что, подобно её мужу, она твёрдо уверена в превосходстве советской системы. Она оказалась во всех отношениях на высоте положения во время этого ответственного визита».
Эти отзывы о Нине Петровне позднее вошли в книгу Алексея Аджубея «Лицом к лицу с Америкой». Были и другие, менее хвалебные оценки. Обсуждали недостаточно изящную фигуру Нины Петровны, её простое крестьянское лицо без явных признаков косметики, отсутствие украшений. Один американский журналист презрительно заметил: «Хрущёва выглядит так, как будто сам Никита Сергеевич юбку надел». Как сказано выше, Нина Петровна вовсе не была простушкой, но действительно имела облик «добродушной труженицы», тихой и скромной. Поэтому, кстати, она не вызывала никакой антипатии у советских людей, как бы они ни относились к её супругу, чего никак нельзя сказать об одной из следующих «первых леди», Раисе Горбачёвой. Последняя у многих в народе вызывала острую неприязнь, даже ненависть, именно тем, что была гораздо ближе по облику и поведению к западным, буржуазным «первым леди».
Уже позднее, в Вене в 1961 году, Нина Петровна сфотографировалась вместе с Жаклин Кеннеди, и эта фотография вызвала позднее особенно много нареканий. В 2001 году телеканал CNN, прославляя утончённую элегантность Жаклин Кеннеди, нелестно упомянул Нину Петровну: «Взгляните на жену Никиты Хрущёва — и сразу поймете, почему у русских вообще есть такое слово: babushka».


Вена, 1961 год. С Жаклин Кеннеди

А не так давно один антисоветский блогер выставил у себя фото из этого ряда с подписью «Одно фото, рассказывающее всё про СССР» (правописание оригинала сохранено): «Это женщины с разных планет. Обратите внимание, насколько красиво и элегантно одета Жаклин, и сравните её с Ниной Хрущевой — которая одета в какой-то бесформенный халат, на голове имеет чёрти-что и в целом выглядит очень простецки... Хрущёва выглядит как бабушка, которая только что вышла из кухни, где жарила котлеты, разве что засаленный фартук только что успела снять. Либо только что вышла из ванны, где обстирывала всю семью — именно такой образ женщины, которая готова расшибить себя в лепёшку ради государства и впахивает за троих — и пропагандировался в СССР — чему Нина Хрущёва яркий и наглядый пример. В общем, по этой одной фотографии сразу ясно, в какой стране женщины могут оставаться женщинами, а в какой уже в 50 лет обязаны были превратиться в бабушку, забыть о сексе, надеть нафталиновое пальто и платок на голову и пахать на всю семью».
Самый короткий и, по-моему, лучший ответ на эту тираду: «Тоже мне, сравнили белоручку с работягой».
Ещё из ответов: «Нина Хрущёва очаровала Америку. Она очень соответствовала образу такой женщины, матушки. То, что она поехала с Хрущёвым, принесло ему много очков и сгладило многие его слова и дела. Её буквально полюбили в США».
«У неё лицо доброе. Как она сохранила это после всего пережитого. Сильная, вызывающая уважение женщина».
И уж конечно, на Нине Петровне вовсе не «цветастый халат», а модное платье из натурального шёлка, которое, между прочим, сшила для неё одна из лучших портних Москвы Нина Матвеевна Гупало... мать Алексея Аджубея, то есть её родственница. Что привнесла в этот наряд сама Нина Петровна — так это, пожалуй, свою любовь к ярким, цветастым тканям. Однотонные костюмы, вроде наряда Жаклин на снимке, она недолюбливала, и в этом действительно была простонародная черта. Но можно ли сказать, что это плохо?..
Нина Петровна вплоть до 80-х оставалась наиболее запоминающейся из советских «первых леди» (если, конечно, не считать Н.К. Крупской). Она даже попала в «советский антисоветский» фольклор (чего нельзя сказать ни об одной из жён лидеров СССР, кроме Надежды Константиновны и Раисы Максимовны). Запомнилась в народе и её встреча с Жаклин Кеннеди. Когда президент США был убит, а его вдова в 1968 году вышла замуж за миллионера Онассиса, появился такой анекдот:
«Что было бы, если бы Хрущёв умер раньше Кеннеди?» — «Тогда бы Онассис женился на Нине Петровне»...


Здесь Нина Петровна на родине, в 1964 году. Во Дворце пионеров


Супруги Хрущёвы в 1924 году

Начало и продолжение темы:
https://foto-history.livejournal.com/12868441.html
https://foto-history.livejournal.com/12866263.html
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Comments 
24th-Sep-2019 03:45 pm (UTC)
ne_ljubov
Нина Петровна просто лучится добротой. От женщины и должно исходить тепло и доброта.
Приятно, что была образованной и даже языки знала.
Одета - вполне..
Красивый лоб, волосы убраны без причуд, но это ей так идет..
И матушку и бабушку сразу узнаешь? - нормально для нормальной женщины её возраста.

И они пара - муж и жена Хрущевы.

Edited at 2019-09-24 03:45 pm (UTC)
24th-Sep-2019 04:48 pm (UTC)
postalena_live
Ей здесь 59 лет... Да, бабушка. Такая типичная русская бабуля:)
24th-Sep-2019 07:22 pm (UTC)
sredniy_otpusk
Известная бандеровка.
24th-Sep-2019 05:52 pm (UTC)
aptu3ejib

Эйзенхауер от нее недалеко ушла

24th-Sep-2019 06:38 pm (UTC)
navalnypresiden
Просто в СССР в те времена еще не изобрели косметику, и одежду от Кутюр)
24th-Sep-2019 08:24 pm (UTC)
happy_star
Просто тогда не было ботокса и пластической хирургии.)
25th-Sep-2019 06:16 pm (UTC)
Арёша Капризон
Просто к белым бабам в Штатах относились тогда как к куклам, а у нас уже вовсю доверяли таскать шпалы и прочее равноправие.
24th-Sep-2019 08:26 pm (UTC)
cambria_1919
Нина Петровна не была ни доброй, ни простодушной (см. воспоминания дочеры Рады).
Как и Хрущёв не был забавным дедушкой.
Оба очень ловкие интриганы и хорошие актёры, умеющие создать обманчивые образы. Достаточно убедительные.
Вообще в СССР понятие первой леди было не в чести - да и сейчас тоже. И по-своему это феминистично и демократично. "Раз женщина стала известной и на виду только благодаря замужеству, а не собственным достижениям, это несправедливо и ни к чему".
24th-Sep-2019 09:43 pm (UTC)
bjorn_raud
А кто-то полагает Хрущева эдаким простачком, что ли? Это был очень умный и хитрый человек. Уже одно то, что он был в сталинском Политбюро говорит о его недюжих способностях. Сталин как-то дураков рядом не держал. И подхалимов тоже. А потом Хрущев не напрягаясь свалил Берию, Жукова и всю т.н. «антипартийную группу» в которой далеко не мальчики в политике были. Мерзавцем был изрядным, это да, но ни дурачком, ни простачком не был. И жена ему была под стать.
24th-Sep-2019 09:18 pm (UTC)
fakovivan
Первая леди в капиталических странах это рудимент монархических государств. Мол пускай чернь знает какая у короля жена, а значит будут и здоровые наследники.
25th-Sep-2019 06:38 am (UTC)
butovo_msk
В церкви ежедневно поминалась на ектении царская семья, так что народ прекрасно знал, кто у него царица, цесаревич и прочие наследники.
24th-Sep-2019 09:36 pm (UTC)
bjorn_raud
"Ведь до неё публичной фигурой из советских «первых леди» была только Надежда Константиновна Крупская"

Вот я бы не сказал про Надежду Константиновну, что она была «первой леди». Она сама по себе была крупной политической фигурой своего времени и занимала много ответственных постов. «Первая леди» это всё же приложение к мужу. Женой Ленина она была где-то на двадцать пятом месте.
25th-Sep-2019 06:30 am (UTC) - «цветастый халат»
butovo_msk
По мне так у мадам Эйзенхауэр действительно безвкусное платье, словно из гардины пошито.
25th-Sep-2019 06:48 am (UTC)
cmpax_u_pagocmb
Они чем-то похожи. Могли бы быть сёстрами.
25th-Sep-2019 07:06 am (UTC)
unclesasha
Подпись под фото с пионерками "на родине" не совсем подходящая. Нина Петровна была русинка с Холмщины. Это сейчас Польша. Это был исторический русский анклав. Русское население было принудительно эвакуировано оттуда при наступлении немцев в 1 мировую, а деревни сожжены. Потом большинство не смогло вернуться. Мало кто знает об этом трагическом эпизоде начала 20 века.
26th-Sep-2019 08:19 am (UTC)
Michael Antonov
В комментах уже было правильно сказано про главное (чего нет в посте): само появление "первых леди" (как понятие и как фигур на людях) уже было прогибом перед буржуями. Хрущёву не очень педалировали, поэтому она не стала таким уж аллергеном (Брежневу, порой тоже ездившую с визитами, тем более). А нарочитое желание Горбачёвой привить совкам "культуру Первых Леди" вполне добавило ей ненависти населения, чувствовавшего, что их этим опускают.
Считая наших людей за дурачков, "просветители" выдумали мерзкую байку, будто советские лидеры "прятали своих жен", во-первых, потому что они не смотрелись рядом с жаклин-кеннедями, а во-вторых, потому что не изжили еще варварский собственнический комплекс Синей Бороды.
Сама же героиня поста всё-таки достаточно четко сказала про истинную причину неизвестности "кремлевских жен".
Она говорила, что не является важной особой, и во всяком случае у неё на Родине о жёнах ответственных лиц обычно не пишут.

И правильно. По-нашему право на почести, достойные лидеров, имеют лидеры, а не их жены. (Тещи, зятья - кто дальше?) Во всём социалистическом мире только 2 женщины по праву были публичными: Цзян Цин и Елена Чаушеску, как занимавшие высокие посты.
Кстати, заметим, когда в перестройку поднимали т. Бирюкову, ни у кого не возникло раздражения. По очень простой причине: она реально занимала серьезные должности.
Вот так.
26th-Sep-2019 09:42 am (UTC)
maysuryan
Ну, а на Фурцеву возникло, хотя она была ничьей не женой, а самостоятельной фигурой. А на Крупскую не возникло... Так что всё индивидуально.
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