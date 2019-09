60 лет назад. Как мир увидел "первую леди" СССР 

foto_history maysuryan

«Первые леди» СССР и США, миссис Эйзенхауэр и Нина Петровна Кухарчук (Хрущёва)



Завершая тему первого визита лидера СССР в США 60 лет назад, в сентябре 1959-го. Мир тогда впервые увидел и «первую леди» СССР — Нину Петровну Хрущёву (до 1965 года — Кухарчук; 1900—1984). Ведь до неё публичной фигурой из советских «первых леди» была только Надежда Константиновна Крупская (которая шутила про себя, что её правильнее было бы называть не «первой леди», а «первой оборванкой»). «Нью-Йорк таймс» писала ещё до приезда Хрущёва: «Решение о том, что Хрущёв прибудет вместе со своей семьей, придаёт его визиту человечный штрих, который найдёт добрый отзвук у многих миллионов наших людей».

На американцев произвело немалое впечатление то, что жена советского премьера свободно говорит по-английски и французски, прекрасно поддерживает светскую беседу и отлично разбирается в экономике (что оценил даже американский банкир Рокфеллер). При всём при этом она сохраняла простоватый вид обычной сельской труженицы, и журналисты называли её «русской матушкой» и «всеобщей бабушкой».







После окончания визита «Нью-Йорк таймс» резюмировала впечатления о Нине Петровне так: «Добрые, слегка прищуренные глаза г-жи Хрущевой, её заразительная улыбка в значительной степени помогли растопить враждебность, цинизм и отчуждённость. В сознание американцев она вошла как мать и женщина, имеющая внуков, а не как жена могущественного человека. Вначале она отклоняла просьбы об интервью. Она говорила, что не является важной особой, и во всяком случае у неё на Родине о жёнах ответственных лиц обычно не пишут. В Белтсвилле, пока её муж осматривал свиней, коров и индюшек, она внезапно очутилась в положении человека, которому предстоит дать пресс-конференцию. Она не отступила, а справилась с положением наилучшим образом, говоря очень мягко, но со знанием дела, хотя, конечно, её наверняка должно было смутить столпотворение репортеров и беспрерывное щёлканье фотоаппаратов… В частных беседах во время визита она с большой любовью рассказывала о своих внуках и показывала их фото. Её теплые чувства к детям проявлялись всюду, где бы она их ни видела. Она махала им руками из окна поезда, ласково поощряла их в госпитале в Питтсбурге, в то время как они исполняли музыкальные номера, она сажала к себе на колени внучек Гарста, когда посетила его ферму в Кун-Рапидсе, она подошла к мальчикам в доме семьи Армитейдж в Вашингтоне, чтобы крепко пожать им руки. Столь же очевидной была её привязанность к своему мужу, хотя это не бросалось в глаза».





















На американской ферме



Репортер газеты «Крисчен сайенс монитор» Жозефина Рипли дополняла эту характеристику так: «Н.П. Хрущёва произвела прекрасное впечатление на американский народ. Она достигла этого своей манерой держаться, своим достоинством и своими встречами с американцами… Совершенно ясно, что, подобно её мужу, она твёрдо уверена в превосходстве советской системы. Она оказалась во всех отношениях на высоте положения во время этого ответственного визита».

Эти отзывы о Нине Петровне позднее вошли в книгу Алексея Аджубея «Лицом к лицу с Америкой». Были и другие, менее хвалебные оценки. Обсуждали недостаточно изящную фигуру Нины Петровны, её простое крестьянское лицо без явных признаков косметики, отсутствие украшений. Один американский журналист презрительно заметил: «Хрущёва выглядит так, как будто сам Никита Сергеевич юбку надел». Как сказано выше, Нина Петровна вовсе не была простушкой, но действительно имела облик «добродушной труженицы», тихой и скромной. Поэтому, кстати, она не вызывала никакой антипатии у советских людей, как бы они ни относились к её супругу, чего никак нельзя сказать об одной из следующих «первых леди», Раисе Горбачёвой. Последняя у многих в народе вызывала острую неприязнь, даже ненависть, именно тем, что была гораздо ближе по облику и поведению к западным, буржуазным «первым леди».

Уже позднее, в Вене в 1961 году, Нина Петровна сфотографировалась вместе с Жаклин Кеннеди, и эта фотография вызвала позднее особенно много нареканий. В 2001 году телеканал CNN, прославляя утончённую элегантность Жаклин Кеннеди, нелестно упомянул Нину Петровну: «Взгляните на жену Никиты Хрущёва — и сразу поймете, почему у русских вообще есть такое слово: babushka».





Вена, 1961 год. С Жаклин Кеннеди



А не так давно один антисоветский блогер выставил у себя фото из этого ряда с подписью «Одно фото, рассказывающее всё про СССР» (правописание оригинала сохранено): «Это женщины с разных планет. Обратите внимание, насколько красиво и элегантно одета Жаклин, и сравните её с Ниной Хрущевой — которая одета в какой-то бесформенный халат, на голове имеет чёрти-что и в целом выглядит очень простецки... Хрущёва выглядит как бабушка, которая только что вышла из кухни, где жарила котлеты, разве что засаленный фартук только что успела снять. Либо только что вышла из ванны, где обстирывала всю семью — именно такой образ женщины, которая готова расшибить себя в лепёшку ради государства и впахивает за троих — и пропагандировался в СССР — чему Нина Хрущёва яркий и наглядый пример. В общем, по этой одной фотографии сразу ясно, в какой стране женщины могут оставаться женщинами, а в какой уже в 50 лет обязаны были превратиться в бабушку, забыть о сексе, надеть нафталиновое пальто и платок на голову и пахать на всю семью».

Самый короткий и, по-моему, лучший ответ на эту тираду: «Тоже мне, сравнили белоручку с работягой».

Ещё из ответов: «Нина Хрущёва очаровала Америку. Она очень соответствовала образу такой женщины, матушки. То, что она поехала с Хрущёвым, принесло ему много очков и сгладило многие его слова и дела. Её буквально полюбили в США».

«У неё лицо доброе. Как она сохранила это после всего пережитого. Сильная, вызывающая уважение женщина».

И уж конечно, на Нине Петровне вовсе не «цветастый халат», а модное платье из натурального шёлка, которое, между прочим, сшила для неё одна из лучших портних Москвы Нина Матвеевна Гупало... мать Алексея Аджубея, то есть её родственница. Что привнесла в этот наряд сама Нина Петровна — так это, пожалуй, свою любовь к ярким, цветастым тканям. Однотонные костюмы, вроде наряда Жаклин на снимке, она недолюбливала, и в этом действительно была простонародная черта. Но можно ли сказать, что это плохо?..

Нина Петровна вплоть до 80-х оставалась наиболее запоминающейся из советских «первых леди» (если, конечно, не считать Н.К. Крупской). Она даже попала в «советский антисоветский» фольклор (чего нельзя сказать ни об одной из жён лидеров СССР, кроме Надежды Константиновны и Раисы Максимовны). Запомнилась в народе и её встреча с Жаклин Кеннеди. Когда президент США был убит, а его вдова в 1968 году вышла замуж за миллионера Онассиса, появился такой анекдот:

«Что было бы, если бы Хрущёв умер раньше Кеннеди?» — «Тогда бы Онассис женился на Нине Петровне»...





Здесь Нина Петровна на родине, в 1964 году. Во Дворце пионеров





Супруги Хрущёвы в 1924 году



Начало и продолжение темы:

https://foto-history.livejournal.com/12868441.html

