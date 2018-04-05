?
LiveJournal
Find more
Communities
RSS Reader
Shop
Help
Login
Login
CREATE BLOG
Join
English
(en)
English (en)
Русский (ru)
Українська (uk)
Français (fr)
Português (pt)
español (es)
Deutsch (de)
Italiano (it)
Беларуская (be)
foto_history
—
4 position in RU rating
Readability
Log in
No account?
Create an account
Remember me
Forgot password
Log in
Log in
Facebook
Twitter
Google
история в фотографиях
Previous Entry
Next Entry
Recent Entries
Archive
Friends' Entries
Profile
Memories
Американцы - 3. ( 35 фото )
Profile
User:
foto_history
Name:
история в фотографиях
Page Summary
·
Американцы - 3. ( 35 фото )
[+18]
·
kanadskij_baton
-
(no subject)
[+9]
·
alexxlxx
-
(no subject)
·
agniyabaldina
-
(no subject)
·
y_alex
-
(no subject)
·
anty_big_game
-
(no subject)
[+3]
·
ryb
-
(no subject)
Latest Month
April 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Search
Search:
Category:
Site & User
FAQ
Site
Region
Interest
Username
Email
Gizmo/LJ Talk
AIM
ICQ Number
Yahoo! ID
MSN
Jabber
Entry Tags
1020-е
,
1400-е
,
1500-е
,
1700-е
,
1800-е
,
1830-е
,
1840-е
,
1850-е
,
1860-е
,
1870-е
,
1880-е
,
1890-е
,
1900
,
1900-е
,
1910--е
,
1910-е
,
1912-е
,
1917
,
1920
,
1920-е
,
1930-е
,
1940
,
1940--е
,
1940-е
,
1950-е
,
1960
,
1960-е
,
1970-е
,
1980-е
,
1990-е
,
1997
,
2000-е
,
2010-е
,
XIII век
,
XIX век
,
XVI век
,
XVII век
,
cемейный архив
,
Азия
,
Афганистан
,
Африка
,
Африка политика
,
Балканы
,
Батька Махно
,
Белое Движение
,
Белое движение
,
Ближний Восток
,
ВСХВ
,
Валуа
,
Великая Отечественная война
,
Великая Отечественная войнв
,
Великая война
,
Великая отечественная война
,
Виндзоры
,
Военная история
,
Восток
,
Вторая мировая
,
Вторая мировая война
,
Вторая мировая война. авиация
,
Втроая мировая война
,
Гражданская война
,
Гражданская война в США
,
Европа
,
Зачем - не знаю
,
Кавказ
,
Красный крест
,
Крым
,
Крымская война
,
Латинская Америка
,
Ливия
,
МГУ
,
Москва
,
НКВД
,
Николай II
,
ОГПУ
,
Первая мировая
,
Первая мировая война
,
Подмосковье
,
РККА
,
Романовы
,
Русско-японская война
,
СССР
,
США
,
Серебряный век
,
Средние века
,
Сталин
,
Сталинград
,
Сталинградская битва
,
Униформа
,
ХХ век
,
авация
,
авиация
,
авиация. флот
,
авто
,
авто-история
,
авторская фотография
,
авторские фотографии
,
агит
,
агитация
,
агитация ( историческая)
,
агитация (историческая)
,
актеры
,
актуальная история
,
алхимия
,
анархисты
,
анархия
,
аристократия
,
армия
,
артиллерия
,
артисты
,
археология
,
архитектура
,
балет
,
благотворительность
,
болезнь
,
броневики
,
бронепоезда
,
быт
,
быт. люди
,
видео
,
военная иситория
,
военная история
,
военная история. Первая мировая война
,
военная истрия
,
война
,
война в Афганистане
,
война в Корее
,
война в Чечне
,
война во Вьетнаме
,
вопрос
,
враги
,
всякая всячина
,
вторая мировая
,
выборы
,
выставки
,
геополитика
,
геральдика
,
герои
,
горо
,
города
,
города России
,
города СССР
,
города люди
,
гравюры
,
гражданская война
,
графика
,
даты
,
дворянство
,
демонстрации
,
деньги
,
деревня
,
дереыня
,
детвора
,
дети
,
детские игрушки
,
дипломатия
,
дирижабли
,
доброе
,
документы
,
дореволюционные фотографии
,
достояние человечества
,
драгоценности
,
еда
,
жандармы
,
железная дорога
,
железные дороги
,
женщин
,
женщина
,
женщины
,
жесть
,
живопись
,
животные
,
жизнь
,
жут
,
жуть
,
за
,
забавно
,
забавное
,
загадка
,
заговоры
,
зачем-не знаю
,
игры
,
игры. люди
,
изобретения
,
иконы
,
индейцы
,
интересно
,
интересное
,
интересное кино
,
искусство
,
искусствр
,
исория СССР
,
истори СССР
,
истории СССР
,
исторические события
,
история
,
история CCCР
,
история Австралии
,
история Австрии
,
история Америки
,
история Англии
,
история Аргентины
,
история Армении
,
история Афганистана
,
история Африки
,
история Белоруссии
,
история Болгарии
,
история Бразилии
,
история ВКП (б)
,
история Великборитании
,
история Великбритании
,
история Великобритании
,
история Венгрии
,
история Вьетнама
,
история Германии
,
история Германии. маразматические заголо
,
история Германиилюди
,
история Германия
,
история Греции
,
история Грузии
,
история Европы
,
история Египта
,
история Израиля
,
история Индии
,
история Ирана
,
история Ирландии
,
история Испании
,
история Италии
,
история КНДР
,
история Камбоджи
,
история Канады
,
история Киева
,
история Китая
,
история Кореи
,
история Кубы
,
история Латвии
,
история Ленинграда
,
история Мексики
,
история Монголии
,
история Москвы
,
история Нидерландов
,
история Норвегии
,
история Пакистана
,
история Петербурга
,
история Петрограда
,
история Польши
,
история Польшы
,
история РККА
,
история РСФСР
,
история РФ
,
история Росс
,
история Росси
,
история России
,
история России. военная история
,
история Российской Федерации
,
история Россия
,
история Румынии
,
история ССР
,
история СССР
,
история СССР отдых
,
история СССР. кино
,
история СССС
,
история ССССР
,
история США
,
история США.
,
история США? 1930-е
,
история Санкт-Петербурга
,
история Сербии
,
история Тайланда
,
история Тибета
,
история Турции
,
история Узбекистана
,
история Украины
,
история Финляндии
,
история Финляндии.
,
история Франции
,
история Чехии
,
история Чехословакии
,
история Чили
,
история Швеции
,
история Эстонии
,
история Югославии
,
история Японии
,
история авиации
,
история дипломатии
,
история фотографии
,
истороия СССР
,
истрия Чехословании
,
истроия СССР
,
кавалерия
,
казачество
,
казни
,
казнь
,
карикатура
,
карикатуры
,
картины
,
картография
,
карты
,
катакомбы
,
катастрофы
,
кино
,
кладбища
,
книги
,
ко
,
коллаборанты
,
коллаборационисты
,
коллекционные фотографии
,
компромат
,
конструкторы
,
констукторы
,
космос
,
красавец-мужчина
,
краскомы
,
красота
,
криминал
,
криминалистика
,
курьезы
,
линчности
,
линчости
,
литература
,
личности
,
личности. детвора
,
личности. забавное
,
личность
,
личнсти
,
личости
,
любовь
,
люди
,
люди. Вторая мировая война
,
маразм
,
мастера фотографии
,
мебель
,
медицина
,
мемуары
,
мерзавцы
,
метрополитен
,
милиция
,
милосердие
,
миниатюры
,
мнение
,
мода
,
мода. животные
,
модераторское
,
монархия
,
монастыри
,
морархия
,
мото
,
мошенники
,
музеи
,
музыка
,
музыка. театр
,
на радость модераторам
,
на радость модератору
,
на усмотрение сообщников
,
на усмотрение ссобщников
,
награды
,
народный костюм
,
наука
,
нацизм
,
национальный костюм
,
наши герои
,
ненавижу
,
необычно
,
нет слов
,
новейшая история
,
ню
,
образование
,
образование бесплатно
,
одежда
,
одинокий путник
,
ой-ой
,
оккупация
,
опера
,
опрос
,
опять Бардо
,
опять Бордо
,
опять Монро
,
оружие
,
отдых
,
открытки
,
офф-топ
,
охота
,
памятники
,
парады
,
партизаны
,
пейзаж
,
печальное
,
пин ап
,
писатели
,
плакат
,
плакаты
,
побасенки
,
побасёнки
,
победа
,
победители
,
победителиь
,
подвиги
,
политика
,
полиция
,
поскачите с автором
,
поэзия
,
праздники
,
пресса
,
природа
,
промышленность
,
пропаганда
,
професии
,
профессии
,
прощай
,
пурга
,
путешествия
,
пятничная красавица
,
пятничное
,
радио
,
разведка
,
развлечения
,
ребятам о зверятах
,
революционеры
,
революция
,
реки
,
реклама
,
реконструкции
,
рекорды
,
религия
,
репрессии
,
рисинки
,
рисунки
,
русско-японская война
,
самолеты
,
самоубийства
,
семейное фото
,
семейный альбом
,
семейный архив
,
скульптура
,
слайд-шоу
,
смешно
,
смешной Третий Рейх
,
смешной Третий рейх
,
снова Бордо
,
советско-финская война
,
спецслужбы
,
спор
,
спорт
,
спорь
,
сравнительные фотографии
,
сравнительныефотографии
,
средние века
,
староверы
,
страны
,
субкультура
,
тайные общества
,
танки
,
театр
,
текст
,
тексты
,
телевидение
,
телеграф
,
террор
,
тесты
,
техника
,
торговля
,
трагедия в Новороссии
,
транспорт
,
труд
,
тюрьмы
,
удивительное
,
ужас
,
унифорама
,
униформа
,
учебные заведения
,
флот
,
флот. 1960-е
,
фото-техника
,
фотоателье
,
фотобиография
,
фотографии
,
фотографии. история СССР
,
фотоискусство
,
фотокорреспонденты
,
фотомодели
,
фототипии
,
фтоискусство
,
хобби
,
холодная война
,
художники
,
церкви
,
церковь
,
цирк
,
чиновники
,
школа
,
экология
,
экономика
,
эмиграция
,
этикетки
,
юмор
,
я служил в армии
5th-Apr-2018 01:20 pm
foto_history
oper_1974
Tags:
история Америки
18 comments
Speak
Link
Share
promo
foto_history
Buy for 500 tokens
Community Info
Current price
500 LJ Tokens
Social capital
20 113
Community readers
Duration
6 hours
Minimal stake
500 LJT
View all available promo
Buy promo
for minimal price.
Comments
5th-Apr-2018 02:42 pm (UTC)
kanadskij_baton
В принципе и США и СССР можно рассматривать как два глобальных социальных эксперимента, один из которых удался, а другой нет.
Reply
Thread
Link
5th-Apr-2018 03:04 pm (UTC)
caldeye
И какой же не удался? Наверное, США?
Reply
Parent
Thread
Link
5th-Apr-2018 03:44 pm (UTC)
kanadskij_baton
А Вы сами как думаете?
Reply
Parent
Thread
Link
5th-Apr-2018 03:57 pm (UTC)
caldeye
Моя точка зрения на этом сайте в меньшинстве. Тут про СССР нельзя говорить плохое - милицейскими фуражками закидают:)
Reply
Parent
Thread
Link
5th-Apr-2018 03:59 pm (UTC)
kanadskij_baton
А правду про СССР на этом сайте можно говорить?
Reply
Parent
Thread
Link
5th-Apr-2018 04:04 pm (UTC)
caldeye
Что правда, а что неправда, в нашем бесконечном СССР по-прежнему решают люди в фуражках:)
Reply
Parent
Thread
Link
5th-Apr-2018 04:04 pm (UTC)
kanadskij_baton
И это очень плохо.
Reply
Parent
Thread
Link
5th-Apr-2018 05:35 pm (UTC)
edya522
Ответ на ваш вопрос: один соцэксперимент все еще существует, а второй приказал долго жить еще в 91-ом.
Reply
Parent
Thread
Link
8th-Apr-2018 03:55 am (UTC)
Michael Antonov
Полагаю, вы недооцениваете "криптореволюцию" Рузвельта.
Есть американцы, которые оспорили бы утверждение, что американский эксперимент еще идет.
(Впрочем, советский эксперимент тоже продолжался лишь до 30-х гг. Потом он был заменен Советской РОССИЕЙ уже безо всяких экспериментов. Поэтому в 1991-м, а точнее - в 1993-м, прекратился не эксперимент, а Россия.)
Reply
Parent
Thread
Link
5th-Apr-2018 10:59 pm (UTC)
oboguev
Одной цифрой:
Soviet per capita GDP
(corrected for huge increase in the share of gross investment and military spending)
related to the level of advanced countries, decreased from 28–30% in 1913 to 16–18% in 1990
.
Vitali A. Meliantsev, "Russia's Comparative Economic Development in the Long Run" // “Social Evolution and History”, vol.3, Number 1, March 2004, pp.106-136
Edited at
2018-04-05 11:00 pm (UTC)
Reply
Parent
Thread
Link
5th-Apr-2018 02:59 pm (UTC)
alexxlxx
Даже коренных Американцев не забыли
Reply
Thread
Link
5th-Apr-2018 03:29 pm (UTC)
agniyabaldina
Всегда поражаюсь- сколько у них вещей в помещении и светильников всяких)классно!
Reply
Thread
Link
5th-Apr-2018 04:07 pm (UTC)
y_alex
очень крутые фото!
Reply
Thread
Link
5th-Apr-2018 04:36 pm (UTC)
anty_big_game
Я вот смотрю, а ссылки на автора фотографий нет. Нечестно как-то. Автор известен, но в ссылках не значится.
Reply
Thread
Link
5th-Apr-2018 04:42 pm (UTC)
oper_1974
Тут куча авторов и еще куча тех кто раскрашивал не цветные фото.
Reply
Parent
Thread
Link
5th-Apr-2018 04:54 pm (UTC)
anty_big_game
Самого фотографа по ссылке нет
Reply
Parent
Thread
Link
5th-Apr-2018 04:56 pm (UTC)
oper_1974
Я вижу русский язык для Вас не родной.
Reply
Parent
Thread
Link
5th-Apr-2018 09:34 pm (UTC)
ryb
Ужас какой.
В глазах у всех - жажда наживы и сплошная бездуховность.
Reply
Thread
Link
Leave a Comment to the Entry
This page was loaded Apr 9th 2018, 7:56 am GMT.
Есть американцы, которые оспорили бы утверждение, что американский эксперимент еще идет.
(Впрочем, советский эксперимент тоже продолжался лишь до 30-х гг. Потом он был заменен Советской РОССИЕЙ уже безо всяких экспериментов. Поэтому в 1991-м, а точнее - в 1993-м, прекратился не эксперимент, а Россия.)
Soviet per capita GDP (corrected for huge increase in the share of gross investment and military spending) related to the level of advanced countries, decreased from 28–30% in 1913 to 16–18% in 1990.
Vitali A. Meliantsev, "Russia's Comparative Economic Development in the Long Run" // “Social Evolution and History”, vol.3, Number 1, March 2004, pp.106-136
Edited at 2018-04-05 11:00 pm (UTC)
Всегда поражаюсь- сколько у них вещей в помещении и светильников всяких)классно!
В глазах у всех - жажда наживы и сплошная бездуховность.