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история в фотографиях
Американцы - 3. ( 35 фото ) 
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Name: история в фотографиях
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5th-Apr-2018 01:20 pm
фуражка
foto_history
oper_1974
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Comments 
5th-Apr-2018 02:42 pm (UTC)
kanadskij_baton
В принципе и США и СССР можно рассматривать как два глобальных социальных эксперимента, один из которых удался, а другой нет.
5th-Apr-2018 03:04 pm (UTC)
caldeye
И какой же не удался? Наверное, США?
5th-Apr-2018 03:44 pm (UTC)
kanadskij_baton
А Вы сами как думаете?
5th-Apr-2018 03:57 pm (UTC)
caldeye
Моя точка зрения на этом сайте в меньшинстве. Тут про СССР нельзя говорить плохое - милицейскими фуражками закидают:)
5th-Apr-2018 03:59 pm (UTC)
kanadskij_baton
А правду про СССР на этом сайте можно говорить?
5th-Apr-2018 04:04 pm (UTC)
caldeye
Что правда, а что неправда, в нашем бесконечном СССР по-прежнему решают люди в фуражках:)
5th-Apr-2018 04:04 pm (UTC)
kanadskij_baton
И это очень плохо.
5th-Apr-2018 05:35 pm (UTC)
edya522
Ответ на ваш вопрос: один соцэксперимент все еще существует, а второй приказал долго жить еще в 91-ом.
8th-Apr-2018 03:55 am (UTC)
Michael Antonov
Полагаю, вы недооцениваете "криптореволюцию" Рузвельта.
Есть американцы, которые оспорили бы утверждение, что американский эксперимент еще идет.
(Впрочем, советский эксперимент тоже продолжался лишь до 30-х гг. Потом он был заменен Советской РОССИЕЙ уже безо всяких экспериментов. Поэтому в 1991-м, а точнее - в 1993-м, прекратился не эксперимент, а Россия.)
5th-Apr-2018 10:59 pm (UTC)
oboguev
Одной цифрой:

Soviet per capita GDP (corrected for huge increase in the share of gross investment and military spending) related to the level of advanced countries, decreased from 28–30% in 1913 to 16–18% in 1990.

Vitali A. Meliantsev, "Russia's Comparative Economic Development in the Long Run" // “Social Evolution and History”, vol.3, Number 1, March 2004, pp.106-136

Edited at 2018-04-05 11:00 pm (UTC)
5th-Apr-2018 02:59 pm (UTC)
alexxlxx
Даже коренных Американцев не забыли
5th-Apr-2018 03:29 pm (UTC)
agniyabaldina

Всегда поражаюсь- сколько у них вещей в помещении и светильников всяких)классно!

5th-Apr-2018 04:07 pm (UTC)
y_alex
очень крутые фото!
5th-Apr-2018 04:36 pm (UTC)
anty_big_game
Я вот смотрю, а ссылки на автора фотографий нет. Нечестно как-то. Автор известен, но в ссылках не значится.
5th-Apr-2018 04:42 pm (UTC)
oper_1974
Тут куча авторов и еще куча тех кто раскрашивал не цветные фото.
5th-Apr-2018 04:54 pm (UTC)
anty_big_game
Самого фотографа по ссылке нет
5th-Apr-2018 04:56 pm (UTC)
oper_1974
Я вижу русский язык для Вас не родной.
5th-Apr-2018 09:34 pm (UTC)
ryb
Ужас какой.
В глазах у всех - жажда наживы и сплошная бездуховность.
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